Emekli doktor corona virüs kurbanı

İzmir'de iç hastalıkları uzmanlığı olan 64 yaşındaki emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte daha önce de ikisi abi kardeş olmak üzere 3 doktor virüsten vefat etmişti.

İHA - DHA 12.05.2020 - 17:37 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 17:46

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İzmir Tabip Odası üyesi, iç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu'na (64), bir süre önce yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştı.

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde corona virüs tedavisine başlanan Dingiloğlu, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Burada tedavisine devam edilen emekli doktor, bu sabah yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası'nca Galip Berkan Dingiloğlu'nun cenazesinin, kentte toprağa verileceği duyuruldu.

DAHA ÖNCE 3 DOKTOR YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İzmir'de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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