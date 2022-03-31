Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye

Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförü tahliye edildi.



Kaza, geçen yıl ekim ayında Eskişehir-Ankara kara yolu 17’nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik(59) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki TIR’ın dorsesine çarptı.

Kazada dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik(18) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Cengiz Alav tutuklandı.



Cengiz Alav hakkında Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuklu sanık Alav, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Cengiz Alav ile taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Cengiz Alav, tali yoldan ana yola çıkmaya çalıştığı sırada otomobilin dorseye çarptığını belirterek, “Olay tarihinde Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e kullandığım 06 DS 5256 plakalı çekici ve buna bağlı 46 PA 628 plakalı dorse ile geliyordum. Navigasyon yardımı ile seyir halindeydim, bir tali yola geldim, oradan Eskişehir yoluna girecektim. Bana göre sol taraftan 3 araç benim geçmemi beklediler" dedi.



"KAZADA KUSURUMUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Yola girmek için hareket ettiğini ve o esnada bir ses duyduğunu söyleyen Alav, "Ben dorseye çarpan aracın gelişini görmedim. Yol müsait olduğu için ben geçiş yapmak istiyordum, o esnada sesi duydum, aracımdan indiğimde bir aracın dorseme çarptığını gördüm. Araç içerisinde 2 kişi vardı, 112 ve 155'i aradım, bu olayda benim bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.



TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Cengiz Alav’a yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

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