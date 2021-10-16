Eskişehir'de otomobille TIR çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü

Eskişehir'de otomobille TIR'ın çarpışması sonucu emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 23:40 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 00:29