Emeklileri maaş artışı vaadiyle dolandırdı (10 emekliden 103 bin TL)

Kendisini SGK görevlisi olarak tanıtan bir kişi, 10 emeklinin toplam 103 bin lirasını aldı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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İstanbul’da polis ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da çok sayıda yaşlının emekli maaşlarını yükseltebileceği vaadinde bulunan bir şüpheli tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler, mağdurlara kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtan ve 10 kişiyi benzer yöntemle 103 bin lira dolandıran şüphelinin, Erkan Y. olduğunu belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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