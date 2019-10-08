Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.
Toplumda infial yaratan cinayetle ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emine Bulut'un (38) öldürülmesinin ardından soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.
Olayın faili Fedai Varan (43) hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Görgü tanıklarının, "Şüphelinin agresif bir tutumla kadınla tartıştığı, kadınin ise şüpheliyi sakinleştirmeye çalışıp, sakince konuşmasını sağlamaya çalıştığı, şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra 'Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun' şeklinde bağırdığını" söyledikleri belirtildi.