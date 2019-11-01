Emine Erdoğan: 25 bin kamu binasında sıfır atık projesine geçtik

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda uluslararası alanda uzman isimlerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından çalışmalarıyla topluma örnek özel sektör temsilcilerine tüm paydaşlar aynı platformda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programına katılarak konuşma yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi;

"Kullan at diye sunulan yaşam tarzı aslında ilkel. 2017'de sadece plastik ambalaj atığı 3milyo tonun üzerindeydi. Üretilen her ürünün çevreye maliyeti hesaplanmalı. 25 bin kamu binasında sıfır atık projesine geçtik."