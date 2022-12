Emine Erdoğan: Çözümün parçası olmalıyız (Sıfır Atık Zirvesi)

Türkiye'nin "Sıfır Atık" projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başladı. Bu 5 yıllık süreçte 62.2 milyar TL kazanç sağlayan projenin 20 yılda ekonomiye 100 milyar TL katkı sunarak, 20 bin kişiye de yeni istihdam alanları açması hedefleniyor.

Sıfır Atık hareketi küresel bir harekete dönüşmüş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan etmişti.



Proje kapsamında bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlendi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'nin teması "iklim ve gençlik"ti.

ERDOĞAN: ORTAK MİRAS YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Törende konuşan Emine Erdoğan, insanlığın ortak mirası olan tabiatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, "Yapılan araştırmalar, dünyanın 1 yıllık doğal kaynaklarının henüz yılın yarısındayken tüketildiğini gösterior. "Dünya Limit Aşım Günü" olarak bilinen bu ölçüme göre 2022'de tüm kaynaklar temmuz ayı itibarıyla tüketildi. Bu hızlı üretim ve tüketim alışkanlıkları sonucunda oluşan kaynak açığımızı, bir sonraki yıldan ödünç alarak kapatıyoruz" dedi.

"ARTIK ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALIYIZ"



Dünyada oluşan atık miktarının yalnızca yüzde 20'sinin geri kazanıldığını, geri kalan miktarın ya depolandığını ya da doğaya terk edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Doğaya bırakılan atıkların bedelini sularımıza, toprağımıza ve havaya karışan kimyasallar ve plastik parçacıkları olarak ödüyoruz. Dahası bu kalıntılar sofralarımıza kadar ulaşıyor, soluduğumuz havayı kirletiyor. Son bir asırdır ürettiğimiz sadece plastik atık miktarı dünyamızdaki su ve karasal canlı ağırlığının neredeyse iki katına tekabül ediyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Belki de bunu yapabilecek son nesil biziz."



"30 MART ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ OLARAK KUTLANACAK"



Bir müjde paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, 30 Mart'ın dünya genelinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacağını söyledi. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde ülkemiz tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan 'Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi' konulu karar tasarısı, 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar ile 2023 itibarıyla 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak" diye konuştu.

Emine Erdoğan, bu tarihi kararın bir diğer sonucu olarak BM bünyesinde ve Türkiye'nin girişimleriyle bir Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.



BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, programın yapıldığı merkezin de Türkiye'nin en özel çevresel dönüşüm hikayesinin yaşandığı yer olduğunu söyledi.



Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir sorumluluk şuuruyla başlayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Bakanlık binasında ilk uygulamalarına imza atan, 150 bin kamu, kurum ve kuruluşlarında hayata geçirilen ve bugün dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen "Sıfır Atık Hareketi"nin 5 yaşında olduğunu kaydetti.

Tüm çevre ve şehircilik projelerimizin çatısı,

Gurur projemiz #SıfırAtık 5 yaşında!



5 yıldaki kazanımlarımızı#SıfırAtık yürüyüşümüzün mihmandarı Saygıdeğer @EmineErdogan Hanımefendi’nin teşrifleriyle yarın yapacağımız zirvemizle taçlandıracağız.



📍Haliç Kongre Merkezi pic.twitter.com/643g8kWBf3 — Murat KURUM (@murat_kurum) December 22, 2022

Zirvenin bu yılki temasının "İklim ve Gençlik" olduğunu hatırlatan Kurum, "İklim İçin Gençlik Hareketi Paneli"ni gerçekleştirdiklerini, sanatçıların özveriyle hazırladığı iki özel serginin açılışını yaptıklarını aktardı.



Türkiye'nin göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi seferberliğiyle temizlediklerini bildiren Kurum, anıt ağaçları, mağaraları, doğal alanları en güzel, en el değmemiş halleriyle geleceğe taşıdıklarını söyledi.



İnsan, doğa ve çevreyi buluşturan bir anlayışla yaptıkları millet bahçelerini fidanlarıyla buluşturduklarının altını çizen Kurum, bu bahçelerde karbon yutak alanları artırdıklarını, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunduklarını ifade etti.



''HER KONUTU SIFIR ATIK HASSASİYETİYLE YAPIYORUZ''



Kurum, "TOKİ'mizle ürettiğimiz her bir konut projesinde ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda da temel motivasyonumuz çevremiz ve doğamız. Yaptığımız her konutu, attığımız her adımı iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Bu anlamda Enerji Bakanlığımızla birlikte çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Neden yüzde yüz sıfır atık hassasiyeti? Sıfır atık bir düşünce tarzı değil, bir yaşam kılavuzudur ve bizim gençlerimizin, çocuklarımızın ellerinde yükselecektir." diye konuştu.



BM'NİN SIFIR ATIK KARARI



Bu manzaraya seyirci kalmadıklarını, İklim ve Sıfır Atık diplomasisiyle ülke olarak en güçlü cevabı verdiklerini aktaran Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:



"BM kararıyla artık her yıl 30 Mart gününün, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi bunun en somut göstergesidir. Biz de inşallah 30 Mart günü, 81 il 922 ilçemizde, bu özel günü, muhteşem çevre ve doğa etkinlikleriyle, dünyanın tüm ülkelerinden katılan misafirlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü buluşmalarından biri olan zirvemizin ve ödül törenimizin dünyamıza umut olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliği, Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncülüğüyle inşallah Türkiye Yüzyılı, Sıfır Atık Yüzyılı olacak diyorum.