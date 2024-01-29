Emlak vergisi ne zaman ödenir? (2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi)

2024 emlak vergisi ödeme tarihleri, sahip oldukları evlerin vergilerini ödemek için bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl mart ve kasım aylarında 2 taksit şeklinde ödenen emlak vergisi ödemeleri için tarih yaklaştı. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir?



EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?



Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.



2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.



EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?



İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.



Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.