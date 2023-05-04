Engelli seçmenler nasıl oy kullanacak, yardım alabilecek mi?

"ENGELLİ BİREYLER BİR KİŞİDEN YARDIM ALABİLİR"



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerinde engelli seçmenlerin nasıl oy kullanabileceğini açıkladı.

Yavuz'un konuyla ilgili olarak açıklaması şu şekilde:



"Tek istisna var. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir. Aldı içeriye girdi. Önce kabinde açtı pusulaları oyunu bastı. Bunu nasıl basarsa bassın oy geçerli.

Vurulan mühür karşıya geçse de oyun nereye verildiği anlaşılıyor. Ama biz yine de tartışmalara sebep olunmaması için pusulanın ters katlanılması gerektiğini söylüyoruz.

Oyunu verdi kabinden çıkartmak suretiyle sandığa oyunu attı, imzanın tıp kimliğini alıp oradan çıkacak."