Yaklaşan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, engelli seçmenlerin nasıl oy kullanacağı merak ediliyor. Hem YSK hem de AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ayrıntıları açıkladı. Peki, engelli seçmenler nasıl oy kullanacak, yardım alabilecek mi?
ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?
Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılır.
Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulur.
Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.
Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.
Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.
"ENGELLİ BİREYLER BİR KİŞİDEN YARDIM ALABİLİR"
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerinde engelli seçmenlerin nasıl oy kullanabileceğini açıkladı.
Yavuz'un konuyla ilgili olarak açıklaması şu şekilde:
"Tek istisna var. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir. Aldı içeriye girdi. Önce kabinde açtı pusulaları oyunu bastı. Bunu nasıl basarsa bassın oy geçerli.
Vurulan mühür karşıya geçse de oyun nereye verildiği anlaşılıyor. Ama biz yine de tartışmalara sebep olunmaması için pusulanın ters katlanılması gerektiğini söylüyoruz.
Oyunu verdi kabinden çıkartmak suretiyle sandığa oyunu attı, imzanın tıp kimliğini alıp oradan çıkacak."