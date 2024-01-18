Ercan Çimen kimdir? AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ercan Çimen, 1966 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra “Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” “İktisat” bölümünden mezun oldu.



Mezuniyetinin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup’ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atılan Çimen, kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli adımlar attı.



Hali hazırda Çimenler Grup yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Çimen, Grup bünyesindeki Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı ile hizmet vermektedir.



Çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak faaliyetlerde bulunan Ercan Çimen, sosyo-kültürel etkinliklere sağlamış olduğu maddi ve manevi destekler ile şehrin sosyal hayatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.



Bu çerçevede, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, İş Adamları derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.



Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi’nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat az bir oy farkıyla seçimi kaybetti.



Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.



26 Kasım 2013 tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, bu tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasının ardından İl Başkanlığı görevinden ayrıldı.



Daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 4 Nisan 2014 tarihinde görevine başladı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 2. Kez Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi.



Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.