Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler.



Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna dikkat edeceğiz. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı da çok iyi kavrayacağız. Onun için 'tek millet tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek yola devam edeceğiz."

"BIRAKIN O SAHTEKARLARI"



Batının ekonomik savaş ilan etmesinin kendilerini sindiremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada evelallah kararlı olun, dik durun. Biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar, teşkilatlarıdır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Elhamdülillah turizmde patladık. İstihdam gayet iyi, iyi gidiyoruz. Tarım, hayvancılık evelallah, iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam. Dün akşam 17.00'de size haber verdik. Saat 17.00'de hemen sizler buraya toplandınız. Sizin bu vefanız, sizin bu cefanız bize yeter. Allah razı olsun. Sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."