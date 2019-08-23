Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.



Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede "rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği" ifade edildi.



İDLİB'DE ÇARESİZLİĞİN FOTOĞRAFI (KARDEŞİNİ TİŞÖRTÜNDEN YAKALADI)

