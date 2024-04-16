Erdoğan ile Şimşek arasında gerginlik mi var?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddialarına yanıt verdi.



DMM'den yapılan açıklamada ikili arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik çıkmadığının belirtildi.

Açıklamada "Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

