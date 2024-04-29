Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

ÖZGÜR ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA HANGİ KONULARI KONUŞACAK?

CHP lideri Özel, siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmede hangi konuları masaya getireceğini anlattı.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.



"MEVCUT ANAYASA'YA UYULMADI"



En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinde ise “Mevcut Anayasa’ya uyulmadı.” görüşünü savunacağını anlattı.



"VİZE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ"



“Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz.” ifadelerini kullanan Özgür Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle halledilmesi gerektiğini söyledi.



FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, “Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.” diye konuştu.