Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü bir araya gelecek. Görüşme Beştepe'de gerçekleşecek. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs'ta Taksim'in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konularını masaya getireceğini söylemişti.

Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, Beştepe'de 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu - 1 Özel ile Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA HANGİ KONULARI KONUŞACAK?

lideri Özel, siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmede hangi konuları masaya getireceğini anlattı.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.

"MEVCUT ANAYASA'YA UYULMADI"

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinde ise “Mevcut Anayasa’ya uyulmadı.” görüşünü savunacağını anlattı.

"VİZE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ"

“Biz ’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz.” ifadelerini kullanan Özgür Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle halledilmesi gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, “Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.” diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...