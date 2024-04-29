Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, Beştepe'de 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA HANGİ KONULARI KONUŞACAK?
CHP lideri Özel, siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmede hangi konuları masaya getireceğini anlattı.
Sözcü gazetesine konuşan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.
"MEVCUT ANAYASA'YA UYULMADI"
En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinde ise “Mevcut Anayasa’ya uyulmadı.” görüşünü savunacağını anlattı.
"VİZE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ"
“Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz.” ifadelerini kullanan Özgür Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle halledilmesi gerektiğini söyledi.
FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, “Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.” diye konuştu.
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