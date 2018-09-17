Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.

İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Toplantının ana gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde İdlib kentine yapılan saldırıların ele alınması bekleniyor.

Türkiye saldırıların bir an önce durdurulup, siyasi çözüm arayışına girilmesini istiyor. Esad'a bağlı birlikler ve Rusya bölgede ağır silahlı teröristlerin olduğunu belirtip kente özellikle havadan saldırılar düzenliyorlar. Muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'de yaklaşık üç milyon sivil yaşıyor.

Birçok farklı gruptan binlerce silahlı militan bölgede varlık gösteriyor. Türkiye bu gruplardan bazılarını terör örgütü olarak kabul ediyor.