Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

BM Genel Kurulu kulisinde sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la karşılaştı. 
BM Genel Kurulu kulisinde sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la karşılaştı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında sıcak bir tokalaşma yaşandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında sıcak bir tokalaşma yaşandı. 

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın eşi Melania Trump'la da selamlaştı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın eşi Melania Trump'la da selamlaştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD First Lady'si Melania Trump tokalaştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD First Lady'si Melania Trump tokalaştı. 