Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Çanakkale'deki deprem falaketi sebebiyle tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Denizli 24 Haziran'da yüzde 50 ile Cumhur İttifakı'na oyunu verdi ve bir numara yaptı. Biz Denizli'nin potansiyelinin daha çok olduğunu düşünüyoruz. Denizli'nin tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz.

Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Bunun içinde CHP, PKK'nın siyasi temsilcisi HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Dikkat ediyorum Ankara'da çok enterasandır zillet ittifakı adaylarının resimleri var ama CHP'nin HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Milletim terör örgütünün desteklediği adaya oy verir mi?

Zillet ittifakına bir Osmanlı tokadı yakışır. Ne kaldı, 38 gün kaldı. Gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Cumhur ittifakının zaferi bir tarihtir. Cumhur İttifakı olarak Denizli'de bu sefer rekor kıracağız. Maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Her vatandaşımızın gönlüne girmeliyiz. 31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir. 2023 hedeflerimize ulaşmamız açısından kritiktir.

Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. IMF Başkanı ile Davos'ta konuşuyoruz. Kendisine 'Türkiye'nin başbakanı siz değilsiniz' benim dedim. Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin dedim. Paranı alıyor musun, alıyorsun. Gerisine karışma, Türkiye'yi ben idare edeceğim dedim. O IMF'nin başından çekti gitti. Bay Kemal bunlar IMF kapısına gider diyor. O CHP'nin işi. Siz gittiniz IMF'nin kapısına. Sizin borçlandığınız borçları biz sildik.

Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan bir zat vardı. Şimdi nerede, kayıp, yok. Onu gönderenlerin yanında, ABD'de. Döviz rezervlerimiz 136 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi 100 milyar dolar civarında. Yükselecek inşallah.

"SERBEST PİYASA DİYEN KÜLAHIMA ANLATSIN"

Geçenlerde patates soğan muhabbeti yaptılar. Bu oyunu bozarız dedik. Tanzim satışlarını kurduk. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi. Zaten yarı yarıya düştü. 31 Mart'tan sonra TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) gibi kuruluşlarla masaya oturacağız. En ücra köşelerdeki marketlere varıncaya kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini artıracağız. Biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Vatandaşını sömürenlerle beraber olamayız. Benim alanım ekonomi ve özel sektörden gelmiş birisiyim. Kim buna serbest piyasa diyorsa, piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın.

15 Temmuz'da haberim olsa gelirdim diyor. Milyonlar sokağa dökülmüş. Benim milletim böyle birine oy verir mi? Bu teröristlerle omuz omuza. HDP ile omuz omuza. İzmir'de körfez İstanbul'un Haliç'i gibi. İzmir gibi şehrimize bu yakışır mı? Susuzdu bir zamanlar, suyu da ben DSİ ile getirdim. Orada İZBAN'ı yaptık. Bunları CHP'ye gönül veren kardeşlerime söylüyorum. Size içinizden birisini Nihat Zeybekci'yi gönderiyoruz. Belediyecilik bizim işimiz, bunlar bu işlerden anlamaz.

"YOKLUK DEĞİL BEREKET KUYRUĞU"

Bunların işi 3 Y; yolsuzluk, yasak, yokluk. Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu. Vatandaşımız şimdi gelip ucuza ürününü alıyor.

Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bayrağımız gururla dalgalanıyorsa bu başarı hepimizindir. Türk vatandaşları pasaportunu iftarla taşıyorsa dayanışmamızın sonucudur. Suriye ve Irak'la ilgili attığımız adımlar bölgede kirli hesapları olanları rahatsız ediyor. Bize proje terör örgütleri, döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadı.

"HUZURU KAÇIRANLARI HUZURSUZ EDECEĞİZ"



Size o sözü vermemiş miydim, inlerine gireceğiz dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, her şeyimizle. Benim milletimin huzurunu kaçıranları, biz huzursuz edeceğiz.

"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT TEK KELİME ETMİYOR"

Farklı terör örgütlerinin aynı anda üzerimize salınması bu rahatsızlıkların sonucudur. 31 Mart seçimleri Türkiye düşmanlarının bitlerini kanlandırdı. CHP neden HDP ile işbirliği yapıyor. HDP'nin arkasında terör örgütü var. Gelin sandıkta bunları gömelim. Bunları anlatmamız lazım. Kandil'deki terör elebaşları HDP ile beraber CHP'ye de seçim danışmanlığı yapıyor. Geçenlerde biri çıkmış AK Parti karşısında kim varsa ona destek olun diyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat tek kelime etmiyor. Terör örgütünün desteğine ihtiyacımız yok demiyor, diyemiyor.

FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. Ecdadımız 'et kokarsa tuz basılır, tuz kokarsa ne çare' diyor. Maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur. Ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi gerçekten üzüntü vericidir."

Erdoğan ardından Manisa'da düzenlenen mitinginde konuştu:

"Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adayını hiçbir tereddüde düşmeden destekleyeceğiz. 31 Mart'ta zillet ittifakına gereken dersi veriyor muyuz? Şehirlerimizdki ihtiyaç sahiplerine 2,5 katrilyon TL destek sağladık. Halkımdan ekranları başında bizi destekleyen vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Kartal'da bir olay yaşadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. Karabağlar'da İstanbul'un benzeri şeyleri İzmir'de olabilir. Aynı şey Bergama, Bornova'da olabilir. Yazıktır, günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın ağlamanın faydası var mı? Kaçak yapılardan her türlü tedbiri aldık. Bu tür kaçak yapılardan çıkın dedi bakanlık. Kiranızı da biz vereceğiz. Yerleşin biz de oraları yıkalım, TOKİ olarak süratle sağlam güvenilir binaları yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin artı 4 veya 5 kat binalarla bu işi yapalım. Sağlam yapalım oralara da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Kaçak yapılan yerleri yıkalım sağlam binalar yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.



İstanbul – İzmir otoyolu aynı zamanda Manisa projesidir. Toplamda 2,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Soma'da madende çalışan 2 bin 400 işçiye kadro veriyoruz. Soma'da üretim için devredilecek yeni sahalarda 10 bin ilave istihdam bekliyoruz.

Mart seçimlerinde önümüzü kesmeye çalışıyorlar. İstanbul'u ben 94'te CHP yönetiminden aldım, yokluktan aldım, başka bir İstanbul meydana getirdik.

Biz MHP ile Cumhur ittifakını kurunca bunlar da zillet ittifakı kurdular. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor.

31 Mart'a kadar bu işler düzelmezse tanzim satışları yaygınlaştıracağız."