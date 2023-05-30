Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu kaç yaşında ve nereli?

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 20 Temmuz 1967'de Tokat'ta doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamıştır.

1984'te başladığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 1988'de mezun olmuştur.



1989'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı.



Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde Necati Efendi Tarih-i Kırım (Rusya Sefaretnamesi) isimli tez ile 1990'da tamamlamıştır. 1997'de Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda Defterhane-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar) isimli tez ile doktorasını bitirmiştir.



2000 yılında Yardımcı Doçent olmuştur. 2001 yılı Mayıs ayında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçmiştir. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmuştur.



Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazife yapmıştır.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.



2016 Şubat'ında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olmuştur. 4 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.



Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler, Osmanlı Devleti Teşkilatında Defterhane-i Âmire(XVI-XVIII. Yüzyıllar), Süleyman Şah Türbesi, Turhan Sultan isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Truva'nın İntikamı, Yavuz'un Küpesi, Baltacı ve Katerina, Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, Fransa'ya Osmanlı Tokadı, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Osmanlı'nın Hayaleti ve Muhteşem Süleyman adlı eserleri vardır.



Osmanlı bürokrasisi, savaş tarihi, aşiretler, Osmanlı tarihçileri ve tarih yazıcılığı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu konular üzerine birçok makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi kaleme almıştır.

Eserleri İngilizce, Almanca, Çince, Sırpça, Makedonca, Arnavutça, Arapça, Korece ve Romence'ye çevrilmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra popüler tarih yazıları da yazmaktadır.



Prof. Dr. Erhan Afyoncu evli ve 3 çocuk babasıdır.