Çaldığı büyükbaş hayvanı satmak isterken yakalandı

Aydın'da çaldığı büyükbaş hayvanı kendisinin gibi satmak isteyen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çaldığı büyükbaş hayvanı satmak isterken yakalandı

'na sayılı günler kalırken, kurbanlık satışlarında da yoğunluk başladı.

Vatandaşların hayvan üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına hız kazandıran jandarma ekipleri de hayvan pazarları başta olmak üzere birçok noktada kontrol ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

ÇALDIĞI BÜYÜKBAŞI SATMAK İSTEDİ

Bu çerçevede Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında Çine ilçesinde şüpheli bir şahsın kendisine ait olduğunu beyan ettiği bir adet büyükbaş hayvanı satmak istediği tespit edildi.

Hayvanı satmak isteyen şüpheli şahıs ile irtibat sağlanarak ve devriyeler ile detaylı araştırma yapıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırma sonucunda M.B. isimli şüpheli şahıs E.G. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen bir adet çalıntı büyükbaş hayvan ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

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