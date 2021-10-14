Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söyledi, gerçek görüntülerde ortaya çıktı

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), ve Dilek D. (34), idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine yardıma gelen vatandaşlar Avcı’nın aracın altında kaldığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KADININ İFADESİ, GÜVENLİK KAMERALARI İLE ÇELİŞTİ



Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri Dilek D’nin ilk ifadesi ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Alkolün etkisindeki Dilek D’nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı’yı fark etmediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.



Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.