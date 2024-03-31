Erzincan Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Erzincan Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Erzincan Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Erzincan yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 23.32 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %66.05

CHP adayı ÖZGE VATANER ÖZEGE: 9.791 Yüzde 20.59



MHP adayı BEKİR AKSUN: 20.008- Yüzde 42.07

Bağımsız aday YÜKSEL ÇAKIR: 13.612 - Yüzde 28.62



Erzincan İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Erzincan YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.