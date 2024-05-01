12 ilde DAEŞ operasyonu: 41 gözaltı

12 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

12 ilde DAEŞ operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale’de 5, Kilis’te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir’de 3, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Şanlıurfa’da 3, Düzce'de 1, Manisa’da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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