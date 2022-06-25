Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine 16 milyon lira ceza

Erzincan'da bir altın madeninin boru hattında arıza yaşandı. Çevreye siyanür olduğu iddia edilen solüsyon sızdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirliliğe neden olan işletmeye en üst sınırdan 16 milyon 441 bin lira para cezası kesti, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberler - NTV Haber - DHA 25.06.2022 - 11:51

Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine 16 milyon lira ceza

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Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma

Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma

 İliç'in Çöpler köyünde altın madeninin boru hattında arıza meydana geldi.

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri bölgede inceleme yaptı.

Sızıntının tesis sınırlarının dışına taştığı ve toprak araziye yayıldığı tespit edildi.

16,4 MİLYON LİRA CEZA VE SUÇ DUYURUSU 

Ekipler atığın dere yatağına ulaşmadığını belirledi. Solüsyonla kirlenen toprak yüzey temizlenerek güvenli alana taşındı. Alınan numuneler laboratuvara yönderildi.

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine bakanlık tarafından en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandı ayrıca işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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