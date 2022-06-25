Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine 16 milyon lira ceza

Erzincan İliç'in Çöpler köyünde altın madeninin boru hattında arıza meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri bölgede inceleme yaptı.



Sızıntının tesis sınırlarının dışına taştığı ve toprak araziye yayıldığı tespit edildi.

16,4 MİLYON LİRA CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Ekipler atığın dere yatağına ulaşmadığını belirledi. Solüsyonla kirlenen toprak yüzey temizlenerek güvenli alana taşındı. Alınan numuneler laboratuvara yönderildi.

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine bakanlık tarafından en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandı ayrıca işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.