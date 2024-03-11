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Erzincan'da kaçakçılık operasyonu

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 bin tane boş makaron ile 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar da; S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli S.F. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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