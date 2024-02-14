Erzincan’daki altın madeni faciası için Meclis’te komisyon kuruldu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası, kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, TBMM’de faciaya ilişkin bir adım atıldı. TBMM’de toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Erzincan’daki altın madeni faciası için Meclis’te komisyon kuruldu
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz?

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz?

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’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan , Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geldi.

Meclis’te yaşanan facianın tüm yönleriyle araştırılması için komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Abdulhamit Gül, Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kaymasına ilişkin, “Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Erzincan’daki olayın Meclis tarafından tüm yönleriyle takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çabayı ortaya koyacaklarını söyleyen Gül, “Gazi Meclis’in, bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde gerek adli gerek diğer çalışmaların, atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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