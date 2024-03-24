Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. 26 Mart 2024 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 27 Mart 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.