Erzurum'da esrarengiz ölüm

Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ölen kişinin Kasım Yılmaz olduğu saptandı.

