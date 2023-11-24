Erzurum'da esrarengiz ölüm

Erzurum'un Aziziye ilçesinde Kasım Yılmaz sokak ortasında ölü bulundu. Yılmaz'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Erzurum'da esrarengiz ölüm

Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Ölen kişinin Kasım Yılmaz olduğu saptandı.

Erzurum'da esrarengiz ölüm - 1

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...