Erzurum'da Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar davasında karar

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki yatılı bir kursta cinsel istimar davasında yargılanan sanık, ilk duruşmadan 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı başka dört çocuğun ise işkence gördüğü kurstaki gönüllü belletmen Hasan Aslankafa hakkında dava açıldı.

Hasan Aslankafa

''YAPTIM AMA SAYILARINI HATIRLAMIYORUM''



Mahkemeye, SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, "Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum" diye konuştu.



AİLELER FENALIK GEÇİRDİ



Gözyaşlarını tutamayan aileler fenalık geçirdi ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı.



ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmen Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.



'TARİHİ KARAR'



Mahkeme sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan şunları söyledi:



"Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde, nitelikli cinsel istismara uğradılar. Bugün 4'üncü ağır ceza mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi''