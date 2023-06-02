Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsleri kaza yaptı: 15 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.