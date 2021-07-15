Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor

Aylarca dağlarda "Kral" ile dert ortağı olduklarını ifade eden Acar, "7 ay dağda, ardından da ahırda baktım. Beraber yatıp kalkıyoruz. Onu çok seviyorum. Çok uysal bir hayvandır. Kendim bakıp besliyorum.

Kral şuan 3 yaşında ve 1 ton ağırlığında. Onunla birlikte çok mutlu oluyorum. Çok cana yakın bir hayvan. İnsanları sever" dedi.

"Artık kanka olduk" diyen Emrah Acar, "Bir arkadaş dost gibi. Benim en iyi dostum budur şu an. Beraber yatıp beraber kalkıyoruz. Yanına yattığım zaman asla rahatsız olmaz. Rahatını bozmuyor. Kalkmak istediğimde kalkmama izin vermiyor, sarılıyor. Aramız bu kadar iyi" diye konuştu.