Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga: Soruşturma başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında Esendere beldesindeki gümrük kapısında iddiaya göre İran'dan gelenlerin, gümrük kapısı geçişinde, eşyalarının fazla olması nedeniyle gümrük muhafaza memurları geçişlerine izin vermedi.
Görevliler ile gelenler arasında tartışma çıktı. Gümrük muhafaza memurları ile İranlılar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı güvenlik güçleri ayırırken, bir kişiin cep telefonu ile kaydettiği kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtilirken, kavgada yaralanan olmadı.