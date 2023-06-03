Esendere Gümrük Kapısı'nda kavga: Soruşturma başlatıldı

Kavgayı güvenlik güçleri ayırırken, bir kişiin cep telefonu ile kaydettiği kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu belirtilirken, kavgada yaralanan olmadı.