Esenyurt'ta 18 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir sitedeki 18 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'ta bulunan apartmanda çıkan yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle 10 kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.



Duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 kişiden 9'unun ayakta tedavi edildiğini, 1 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

