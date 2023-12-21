Esenyurt'ta 400 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı

Arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Cengiz Kalmaz, Ankara'da araç kiralama şirketi olan Onur Oruç'tan lüks otomobili 10 günlüğüne 50 bin lira karşılığında kiraladı.



Konaklamak üzere Esenyurt'ta bulunan otele gelen Kalmaz, otomobili valeye teslim ederek odasına çıktı. Kalmaz'ın iddiasına göre sabah saatlerinde otel görevlileri tarafından aranarak otomobilini kontrol etmesi istendi.



Aşağı inen Kalmaz, otomobilin hayalet ekranının çalındığını gördü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



SON BİR YIL İÇİNDE 4 FARKLI ARAÇTAN ÇALMIŞLAR



Gece saat 5 civarı resepsiyondan telefon gelen Kalmaz, aracın camının patlatıldığını öğrendi. İçinden bir şey çalınmış olabileceğini düşünen Kalmaz telaşla arabayı kontrol etmeye gitti.



Arabanın kapısını açtığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Arabanın bütün multimedya ve beyin sistemleri çalınmıştı. Araçta ortalama 400 bin liralık bir masraf olduğu belirlendi.



Kalmaz konuyla ilgili, "Ben bu aracı kiralamak için 50 bin lira ödedim, şu an burada mağduriyetim 650 bin lira ve otelde kendime bir kişi bile bulamıyorum muhatap alabileceğim. Son bir yıl içerisinde aynı marka ve model araçtan aynı parçaları, 4 farklı araçtan çalmışlar. Hepsi de bu otelin müşterileri." dedi.