Esenyurt’ta ATM’de sahte para iddiası

Aynı bölgede daha önce de ATM’lerden sahte para verildiğini belirten vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.



ATM’den çektiği paranın sahte olduğunu belirten Yılmaz, paraları bir süre uğraşıp ATM’ye geri yatırdıklarını anlattı.



“Aradan 2 dakika bile geçmeden başka biri daha elinde bir tomar sahte para ile geldi. Bir süre daha orada bekledik ve gelen vatandaşları uyardık.” diyen Yılmaz, yetkililerin önlem almasını istedi.