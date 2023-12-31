Esenyurt’ta katliam gibi kaza | Kırmızı ışıkta geçip yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ



Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırırken cipte bulunan diğer iki kişi ise feci kazada can verdi.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.



Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan ve ismi öğrenilmeyen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası cip ve mekanik temizleme aracı kullanılamaz hale geldi.



Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.