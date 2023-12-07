Esenyurt’ta sokak ortasında kadına şiddet

Esenyurt’ta bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında dövdü.



Olay Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre; kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı eşini sokak ortasında dövmeye başladı.



Eşinin ve çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yere düşen kadını tekme ve tokat atarak dövdü.

Olay sonrası eşi ve çocuklarıyla birlikte bir taksiye binen adam olay yerinden uzaklaştı.



Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin