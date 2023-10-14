Esenyurt'ta taciz şüphelisine dayak

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, yaşadığı sokakta oturan bir kızı taciz etti.

Olayı öğrenen kızın yakınları ise şahsın yanına giderek tartışmaya başladı. Şüphelinin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi, zanlıyı dövmeye başlayan adamlara, sopayla engel olmaya çalıştı.

Taciz şüphelisi bir süre sonra linç edilmemek için evin içine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarılan zanlı gözaltına alındı.