İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halindeki bir işçi servisi minibüsü çöken yola girerken 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Dün akşamdan beri yağan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bağlarçeşme'de seyir halindeki işçi servisi, yağış nedeniyle yola oluşan çukura düştü.
Servis içinde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri incelemelere başladı.
Yolun çöktüğü caddede ise yol güvenliği önlemleri alındı. Çöken yola giren servis aracında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.