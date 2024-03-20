Eşini keserle öldürmüştü: Vahşetteki işkenceler ortaya çıktı (Genital ve göğüs bölgesinde yanık izleri, kesikler, morluklar...)

Antalya'da sanık Ercan Akdağ'ın eşini keserle öldürmeden önce işkence yaptığı ortaya çıktı.



Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ve taraf avukatları katıldı.



Saibe Akdağ'ın kardeşi Ali Karakuş, ablasıyla en son 2 yıl önce görüştüğünü belirtti. Sanık Ercan Akdağ ile 2 yıl öncesine kadar çok görüştüklerini, ablasına kalan mal mülk ile ilgili kendisini aradığını aktaran Karakuş, "Hatta şu anda ceza infaz kurumundan ablama kalan mallar için 'Benim de hakkım var' şeklinde dilekçe yazdığını öğrendim." dedi.



Saibe Akdağ'ın diğer kardeşi Musa Karakuş ise daha önce birlikte yaşadıklarını, Ercan Akdağ'ın ablasına fiziksel şiddet uyguladığını gördüğünü söyledi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNDEN ŞOKE EDEN İFADE



Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis'te görevli sağlık teknisyeni E.D.D., eve gittikleri sırada Saibe Akdağ'ın nabız ve solunumunun olmadığını belirtti.



"Sanık, eşinin banyoda halı yıkarken kayıp fayansa düştüğünü ifade etti. Ancak hava yağmurluydu, halı yıkanacak bir ortam yoktu. Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı." ifadelerini kullandı.



Maktülün fayansla yaralanmış gibi görünmediğinden bahseden sağlık görevlisi, "Müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar, damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördük." dedi. Ayrıca bacakları kontrol ettiklerinde yeni yapılmış kesici alet yaralanmaları gördüklerini aktaran E.D.D., "Genital bölgede de yanık izleri gördüm." diye konuştu.



Tanık ifadelerinin ardından söz verilen sanık Akdağ, savunmasını yazılı yapacağını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin