İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evde ikamet eden Naci Y. ile Derya Y. çifti dün bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Naci Y. eşi Derya Y.'yi bıçakladı.
AKOM'da çalıştığı belirtilen Naci Y., bugün polisi arayarak, eşini öldürdüğünü anlattı. Olay yerine giden polis ekipleri, eve girdiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Evde bulunan boş ilaç kutularını gören polis ekipleri, Naci Y.'nin intihar etmeye çalışmış olabileceğini anlayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Naci Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.