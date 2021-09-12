Eşini öldürüp kayınvalidesini yaraladı, kaçmaya çalışırken çaya düştü

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Büyükmelen köyünde iki yıl önce evlenen Özlem Kılıç (19), bir süre önce eşini terk edip boşanma davası açıp annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti.

Hasan Kılıç (25), gelecek hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına gidip barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışmayı kabul etmedi.

Hasan Kılıç, mutfaktaki bıçağı alıp eşini bıçakladı. Kılıç, daha sonra, araya giren kayınvalidesi Gülfidan Key’i de bıçakladı.

JANDARMADAN KAÇARKEN MELEN ÇAYI'NA DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özlem Kılıç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Gülfidan Key’in tedavisi ise devam ediyor.



Jandarma, olayın ardından kaçan Hasan Kılıç'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kılıç’ın fındık bahçesindeki bir evde saklandığı belirlendi.

Baskın yapan jandarmayı gören Kılıç, kaçarken Melen Çayı'na düştü. Sudan çıkarılan Hasan Kılıç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.