Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu: Alınan karar rezilliktir

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7’si erkek 12 kişilik jüri heyeti, “sus payı” davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK



Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.



Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum. Gerçek karar 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ortaya çıkacak. Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump’a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Joe Biden sosyal medya'da yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var: O da sandık." dedi.

