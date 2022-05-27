Eski eşe baltalı saldırı için 20 yıl hapis istemi

Aydın'da eski karısını "İki ay yatarım var" diye tehdit ederek baltayla yaralayan şüphelinin 20 yıla kadar hapsi istendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 14:32 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 14:33

Eski eşe baltalı saldırı için 20 yıl hapis istemi
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'ın İncirliova ilçesinde eski eşini baltayla yaralayan şüpheli hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, boşandığı İ.K'yi baltayla yaralayan şüpheli İ.D. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, şüphelinin boşanma sürecinde de eski eşi İ.K'ye tehdit içerikli mesajlar attığı ve açılan davadan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, davanın istinaf sürecinde olduğu belirtildi.

"2 AY YATARIM VAR"

Şüpheli İ.D'nin saldırıdan bir gün önce İ.K'ye, "Yarın geleceğim, hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Kime sığınırsan sığın, yarın git savcıya şikayet et, 2 ay yatarım var, akıllı ol" gibi tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi.

İddianamede, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçunu işleyen şüphelinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

ÇALIŞTIĞI MARKETTE SALDIRDI

İncirliova ilçesinde İ.D (35), uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşi İ.K'ye (29) çalıştığı markette baltayla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.K, hastaneye kaldırılmıştı. Zanlı İ.D. ise tutuklanmıştı.

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