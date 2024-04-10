Eski eşinin kocası ve eski kayınvalidesini vurup kaçtı: 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da bir kişi, eski eşinin eşi ile eski kayın validesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.



Olay, Sinanpaşa ilçesinde bir evde yaşandı. TIR şoförü Murat Ç., bir süre önce boşandığı Gülşen K’nin annesi Güler S’nin evine gitti.



Burada Murat Ç. ile Gülşen K., şimdiki eşi Abdurrahman K. ve Güler S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç. yanında getirdiği pompalı tüfekle Abdurrahman K. ile Güler S’ye ateş ettikten sonra kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.



Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S. ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



Abdurrahman K. ile Güler S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.