Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade verdi

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için "FETÖ'nün emriyle hazırlandığını düşünüyorum" diyen Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi.

NTV Haber 12.06.2020 - 16:07 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 16:59

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade verdi

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi.

Katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi eleştirmişti.

Düzenleme için "FETÖ'nün emriyle hazırlandığını düşünüyorum" diyen İlker Başbuğ  hakkında, yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi. Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması istendi.

Bu doğrultuda İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giden Başbuğ, savcıya ifade verdi. Başbuğ, ilerleyen saatlerde avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapacağını söyledi.

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