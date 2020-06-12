Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade verdi

NTV Haber 12.06.2020 - 16:07 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 16:59
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi.
Katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi eleştirmişti.
Düzenleme için "FETÖ'nün emriyle hazırlandığını düşünüyorum" diyen İlker Başbuğ hakkında, yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti'li 6 milletvekili suç duyurusunda bulunmuştu.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başbuğ'un ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi. Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması istendi.
Bu doğrultuda İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giden Başbuğ, savcıya ifade verdi. Başbuğ, ilerleyen saatlerde avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapacağını söyledi.