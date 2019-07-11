Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde eski damat dehşeti yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; iki çocuk babası İrfan T. (47), boşandığı eşi Güllü K'nin (45) erkek arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Mehmet K'nin (47) ilçe merkezindeki iş yerine gitti.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan T, Mehmet K'yi tüfekle karnından yaraladı.
İrfan T, daha sonra İnsuyu Mahallesi'nde ikamet eden eski kayınvalidesi Sevim K'nin (70) evine gitti.
Eski kayınvalidesini tüfekle öldüren zanlı, otomobille Pınarbaşı Mahallesi'ne giderek aynı silahla intihar etti.
Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.