Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür kimdir?

81 yaşındaki Mehmet Eymür, 13 Aralık'ta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne KOAH tedavisi için nakledildi.



15 Aralık'tan bu yana da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Eymür, entübe edilmişti. KOAH'nın yanı sıra parkinson ve demans hastası da olan Eymür, bu sabah saat 08.55'te hayatını kaybetti.

MEHMET EYMÜR?

Türk istihbaratçı, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 5 Eylül 1943 tarihinde dünyaya geldi.



1965'te öğrenci olarak katıldığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörle mücadele bölümünün 1995-1996 yıllarında yöneticiliğini yaptı.



Eymür, TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu'na katıldı. Tansu Çiller 1993 yılının ortalarında başbakan olduktan sonra, Eymür Mayıs 1994'te MİT'in Özel İstihbarat Dairesi başkanlığına atandı.



Eymür'ün Canset adında bir eşi, Alp ve Ayşe adında iki çocuğu var.