Eski Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında 3 sanığa beraat

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn 2019 yılında müzik aletleri kutusu içinde İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırıldı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’i “Göçmen kaçakçılığı'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırmış ve 31 bin 240 TL adli para cezasına hükmetmişti.



Sanık avukatlarının İstinaf Mahkemesi'ne başvurması üzerine mağdurun yasal olmayan yollarla ülkeye sokulduğuna ilişkin delillerin açıklanıp gösterilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek karar bozuldu.

Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya Okan Kösemen, Noyan Pasin, Bahri Kutlu Sömek ve avukatları katıldı.



“BEN BİR PİLOTUN YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ YAPTIM"



Yaşanan olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Bahri Kutlu Sömek, “Ben bir pilotun yapması gereken şeyleri yaptım, uçağı emniyetle götürdüm. Hiçbir suçum olmaması nedeniyle 3 yıldır pilotluk görevimi yerine getiremiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da benzer ifadeler kullanarak suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’in ayrı ayrı beraatine karar verdi.

