Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis FETÖ'den tutuklandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada cinayetten tutuklu bulunan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu için yeni deliller ışığında bu kez "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 11 Aralık 2018'de makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilmişti.