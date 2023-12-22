Eski Yeşilay Kilis Şube Başkanı'na uyuşturucudan tutuklama

Yeşilay’ın eski Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun kullandığı araç geçen hafta, Şanlıurfa'dan dönerken trafik kazası yaptı.

Araç Gaziantep’te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı.

Jandarma araçta 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Savcılıkta ifadesi alınan Zorlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yeşilay, Ahmet Zorlu'nun 2019 yılında görevden alındığını belirterek, ''Zorlu'nun kurumumuzla hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır." denildi.

